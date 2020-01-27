رياضة | بيانيتش يثير القلق في قلعة البيانكونيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيانيتش يثير القلق في قلعة البيانكونيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي حالة من القلق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد نابولي على ملعب إستاد سان باولو لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الكالتشيو .

وكان بيانيتش قد تعرض للإصابة عند إنتصاف المباراة وبالتحديد في الدقيقة التاسعة والعشرين من الشوط الأول بعد تدخل قوي مع متوسط ميدان فريق العاصمة نابولي دييجو ديمي لكنه رفض الخروج من الملعب وقتها رغم الآلام التي شعر بها .

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ودخل اللاعب الشوط الثاني رفقة زملاءه لكنه فشل في الدقيقة الخمسين أن يكمل اللقاء بعدما ظهرت عليه علامات التعب وطلب الخروج من الملعب ليدخل بدلًا منه الفرنسي أدريان رابيو ليشارك في وسط ملعب السيدة العجوز .

وبعد خروجه من اللقاء منيت شباك اليوفي بهدفين لخسر نقاط المباراة الثلاثة لصالح فريق نادي نابولي وبات الفريق مهدد بخسارة خدمات البوسني بعد التعرف على حجم إصابته والفترة التي يحتاجها من أجل التعافي .