رياضة | خاص.. سبب غياب أفشة عن موقعة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. سبب غياب أفشة عن موقعة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاجأت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي عقب عدم وجود إسم الدولي محمد مجدي أفشة في القائمة التي أعلنها السويسري رينيه فايلر التي تستعد لمواجهة النجم الساحلي التونسي لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وعلم " الخليج 365 الرياضي " من مصدر خاص رفض الإفصاح عن إسمه أن فايلر فضل إراحة اللاعب وهو الذي شارك في معظم مباريات فريقه الموسم الجاري فيما يخص بطولة الدوري المصري وكذلك البطولة القارية وظهر عليه الإرهاق الشديد .

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وأضاف المصدر أن المدير الفني وجد اللاعب في حالة شديدة إلى الحصول على قسط من الراحة الأمر الذي جعله يخرج من قائمة لقاء النجم ليكون جاهزًا من أجل السفر مع فريقه لمواجهة فريق نادي الهلال السوداني يوم الأول من شهر فبراير لحساب مباريات الجولة الثانية من المعترك الأفريقي الكبير .

يُذكر أن الاهلي نجح في الفوز على الفريق التونسي بهدف مقابل لا شيء سجله النيجيري جونيور أجاي ليتصدر مجموعته برصيد عشرة نقاط قبل جولة واحدة من النهاية .