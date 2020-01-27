رياضة | صلاح ينعي كوبي براينت أسطورة كرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح ينعي كوبي براينت أسطورة كرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على تقديم واجب العزاء في وفاة نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت الذي لقي مصرعة الاحد إثر تحطم طائرة كان على متنها رفقة ثمانية أشخاص آخرين .

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وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " كتب صلاح أتقدم بأحر التعازي لأصدقاء كوبي وعائلته ولمن وافتهم المنية في الحادث المريع " .

كما نشر " مو " صورة عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام لكوبي براينت وإبنته الراحلة .