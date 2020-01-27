رياضة | عاجل.. توتنهام يستهدف الإنقضاض على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توتنهام يستهدف الإنقضاض على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن وجود مفاوضات بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني ونظيرتها في نادي توتنهام الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات الدولي الويلزي جاريث بيل .

وكان توتنهام قد غازل نجمه القديم بنشر بعض الفيديوهات للأهداف التي سجلها بقميص السبيرز عبر الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية حيث ذكرت صحيفة " إكسبريس " البريطانية أن جوزيه مورينيو أعطى تعليماته بالتعاقد مع بيل ضمن ثلاثة لاعبين يرغب في جلبهم .

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وأكملت الصحيفة تقريرها أن السبيشيال وان يطمح في ضم ثلاثة عناصر قبل إنتهاء فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لتغيير مركز الفريق في البريميرليج مع باكو ألكاسير نجم بروسيا دورتموند الألماني ولاعب آخر ويبقى الإختلاف بين إدارة ريال مدريد وتوتنهام حول رغبة النادي الأخير في جلب اللاعب بيع نهائي وليس إعارة .

وأنهت الصحيفة أن وكيل أعمال اللاعب خرج الأيام الماضية وأكد أن إنتقاله على سبيل الإعارة لأي نادي يعتبر أمر سخيف وستكون العقبة الأكبر أمام حصول توتنهام على خدمات بيل الراتب الاسبوعي الضخم الذي يتقاضاه البالغ 650 ألف إسترليني .