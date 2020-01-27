عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلوب: لن أقود مباراة الإعادة أمام شروزبورى وسنخوضها باللاعبين الشباب

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعرب يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، عن استياءه من الأداء الذى قدمه لاعبيه، خاصة بعد تسجيل الهدف الثانى، خلال مواجهة فريق شروزبورى، من الدرجة الثالثة، التى انتهت بالتعادل 2 - 2، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليلجأ الفريقين إلى مباراة إعادة سوف تقام لاحقا، على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز.



تحدث كلوب، فى تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة قائلا: "لايمكنني شرح ماحصل اليوم، بالبداية كانت الأمور تسير على أفضل حال وسجلنا هدف، وأدريان قام بواجبه بأفضل شكل، لكن عندما خسرنا الكرة والاستحواذ منحناهم فرص كثيرة عن طريق الهجمات المرتدة".

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تابع مدرب الريدز حديثه قائلاً: "من الصعب جداً شرح ماحصل بالمباراة لكن علينا أن نبارك لشروزبورى على أدائهم، مباراة الإعادة سنقحم بها الشباب، اللاعبين الأساسيين والكبار سيحصلون على إجازة، لن احضر مباراة الإعادة فى آنفيلد وسيشرف عليها مدرب الأكاديمية نيل كريتشلى".

وكان الريدز قد تأهل لدور الـ32 من كأس إنجلترا، بعد فوزه على فريق إيفرتون، بنتيجة 1 – 0، فى لقاء ديربى "ميرسيسايد، وبنفس النتيجة تخطى شروزبورى، نظيره فريق بريستول سيتي.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 67 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي الوصيف، برصيد 51 نقطة.