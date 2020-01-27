محمد صلاح ينعي كوبي براينت بعد مصرعه في حادث تحطم طائرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد صلاح ينعيكوبي براينت بعد مصرعه في حادث تحطم طائرة

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حرص النجم محمد صلاح على تقديم واجب العزاء إلى أسرة لاعب كرة السلة الراحل، كوبى براينت، والذى لقى مصرعه إثر تحطم طائرة كان على متنها برفقة 4 أشخاص آخرين.



وكتب محمد صلاح على تويتر، "أتقدم بأحر التعازى لعائلات وأصدقاء كوبى ولمن ماتوا فى الحادث المريع"، كذلك نشر صورة عبر خاصية "ستورى" على انستجرام لكوبى براينت وابنته الراحلين.

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وكان نجم كرة السلة الأمريكية السابق قد لقى كوبى براينت، مصرعه فى حادث تحطم طائرته الخاصة، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين، بعد تحطمها فى مدينة كالاباساس، صباح الأحد.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن أسطورة الكرة الأمريكية لكرة السلة، كوبى براينت، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، لقى مصرعه فى حادث تحطم مروحيته.

أضافت الصحيفة أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

جدير بالذكر أن مسيرة كوبى براينت، صاحب الـ41 عامًا، كانت ضمن صفوف فريق لوس أنجلوس ليكرز، فى الفترة من 1996 حتى 2016.