ترامب ينعي أسطورة السلة كوبي براينت.. ونيمار يهدي هدفا لروحه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب ينعيأسطورة السلة كوبي براينت.. ونيمار يهدي هدفا لروحه

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرع نجم كرة السلة السابق كوبي براينت، والذى لاقي مصرعه اليوم إثر حادث طائرة هيلكوبتر بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين.



ولقى براينت صاحب الـ 41 عاما مصرعه هو و4 أشخاص آخرين فى تحطم طائرة هيليكوبتر، وسط تحقيقات جارية حاليا لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

وقال ترامب على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "تشير التقارير إلى مقتل كوبي براينت أسطورة كرة السلة وثلاثة آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا، هذا خبر مؤلم!".

وفى سياق متصل، أهدى النجم البرازيلى نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان، هدفه فى مرمى فريق ليل، لنجم كرة السلة الأمريكى كوبى براين.

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وقام نيمار بعد إحرازه هدف باريس سان جيرمان، الأول فى شباك فريق ليل، بالإشارة بيده برقم 24، وهو نفس الرقم الذى كان يرتديه كوبى براينت مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، فى دورى كرة السلة الأمريكى.

وكانت جيانا ابنه كوبى براينت، صاحبة الـ13 عاما، توفيت فى حادث تحطم الطائرة، وهم فى طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة عندما سقطت الطائرة.

وتوفى كوبي براينت اليوم بعد أقل من 20 ساعة من تحطيم رقمه على يد ليبرون جيمس كثالث افضل هداف في تاريخ الـ NBA.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن أسطورة الكرة الأمريكية لكرة السلة، كوبى براينت، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، لقى مصرعه فى حادث تحطم مروحيته.

أضافت الصحيفة أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

جدير بالذكر أن مسيرة كوبى براينت، صاحب الـ41 عاما، كانت ضمن صفوف فريق لوس أنجلوس ليكرز، فى الفترة من 1996 حتى 2016.