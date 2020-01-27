شكرا لقرائتكم المقاصة يستدرج طلائع الجيش اليوم على ستاد السلام بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج مصر المقاصة نظيره طلائع الجيش فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان يعيشيان دوامة من التراجع هذا الموسم ، وخسر الفريق الفيومى من بيراميدز بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة وسقط الطلائع أمام الاتحاد السكندرى بثلاثية دون رد فى إطار نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21هدفاً.

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ويدخل مصر المقاصة مباراة اليوم بقيادة فنية مؤقتة لجمال عمر بعد إقالة أحمد حسام ميدو من منصبه لحين تعيين مدير فنى جديد ويسعى الفريق الفيومى لتحقيق انتصاره الثالث فى المسابقة لتدشين خطة انتفاضة فى المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الطلائع مكون من :"محمود حمدي ، عصام صبحي وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن و صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية و عمرو مرعي وشميلس بيكلي" .

وعلى نفس الوتيرة يدخل الطلائع مباراة اليوم بقيادة فنية مؤقتة لعبد الحميد بسيونى بعد اعتذار طارق يحيى عن الاستمرار فى منصبه ويسعى الطلائع لتحقيق انتصاره الثالث فى المسابقة لبداية مرحلة جديدة للإبتعاد عن مراكز القاع ، ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام المقاصة مكون من : " محمد بسام ،محمد أبوالمجد بوشا، علي الفيل، أحمد سامي، عاصم صلاح ، الجابوني فرانك ستيفين أنجوانجا، مهند لاشين، السنغالي تالا نداي، أحمد موسي كابوريا ، أحمد سمير محمد ، ناصر منسي".