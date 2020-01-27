شكرا لقرائتكم اليوم انطلاق مباريات الجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و يخوض الترسانة المنتشى بفوزه الاخير على منتخب السويس ، مواجهة قوية أمام النجوم صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة فى لقاء يبحث فيه الشواكيش أصحاب المركز العاشر برصيد 12 نقطة لخطف الثلاث نقاط بأى طريقة لدخول منطقة الامان مبكرا والإبتعاد عن منطقة الخطورة ، بينما يحاول النجوم استثمار الفوز الاخير على القناة وخطف الثلاث نقاط للإقتراب اكثر من الأندية التى تنافس على الصعود للأضواء .
وعلى ستاد هيئة قناة السويس يلتقى القناة صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة نظيره المريخ البورسعيدى صاحب المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط فى ديربى خاص يحاول فيه أبناء القناة تحقيق الثلاث نقاط للعودة لأجواء المنافسة من جديد ، بينما يسعى أحمد العجوز المدير الفنى للمريخ البورسعيدي تحقيق الانتصار الأول مع فريقه للتقدم خطوة فى جدول الترتيب .
وعلى ستاد بتروسبورت يستضيف بتروجت صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة مع الداخلية صاحب المركز الثانى برصيد 20 نقطة فى مواجهة صعبة للطرفين فأصحاب الأرض نجحوا فى تحقيق أغلى ثلاث نقاط الأسبوع الماضى خارج ملعبهم على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ ، بينما يحاول هشام زكريا المدير الفنى للفريق الشرطى من خطف نقاط المباراة للضغط اكثر والإقتراب خطوة من سيراميكا كليوباترا .
فى الوقت نفسه يستضيف الزرقا صاحب المركز الاخير برصيد 5 نقاط مع جمهورية شبين صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة فى لقاء الجريحين حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب ، وتختتم مباريات الجولة بلقاء كوكاكولا صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة مع منتخب السويس صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة .
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