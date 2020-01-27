شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستضيف أسوان على ستاد المكس فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف حرس الحدود نظيره أسوان فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين على ستاد المكس بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث خسر الحرس من الانتاج الحربى بهدف دون رد فيما خسر أسوان من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف بينما يقبع أسوان فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

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وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري ، ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام أسوان مكون من : "أحمد السعدني ، حسن مجدي، خالد سامي، مصطفي عوض الزناري، محمد عبدالفتاح تاحا ،مصطفي جمال ، حامد خالد الجابري، أحمد فتحي حمزة فيليكس ،محمد عبداللطيف جريندو،أحمد عبدالباسط شرويدة، النيجيري أنتوني لوكاسا".

على الجانب الاخر تبدو مباراة اليوم حاسمة فى مستقبل مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان مع تماسيح النيل لاسيما فى ظل رغبة الفريق الجنوبى فى خطف النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط ، ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الحدود مكون من : "إسلام سليمان ، عبدالله السنجهاوي، إبراهيم القاضي، محمد جابر ميدو، الحسيني سمير،أحمد الصغيري، مصطفي عادل دويدار، أحمد عامر ، محمد الصباحي، فادي فريد، عبدالرحمن خالد جبنة".