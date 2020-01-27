تحطمت طائرة نجم كرة السلة الأمريكى، "كوبى براينت"، التى تسببت فى وفاة النجم صاحب الـ41 عامًا، بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين، بعد تحطمها فى مدينة كالاباساس، صباح اليوم.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.
ولد أسطورة كرة السلة الأمريكي في 23 أغسطس/آب من عام 1978، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 1996 مع لوس أنجلوس ليكرز، وهو الفريق الذي تألق بصفوفه وصنع التاريخ معه.
وبلغ براينت من العمر 18 عاما وشهرين عندما خاض أول مباراة له في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة في أمريكا (NBA) ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة في هذه البطولة عبر التاريخ.
وتوج براينت مع ليكرز بخمس بطولات في 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 ، فضلا عن اختياره في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات 2009 و2010.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الرحيل الصادم لـ «كوبى براينت» أسطورة كرة السلة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.