تفاصيل الرحيل الصادم لـ «كوبى براينت» أسطورة كرة السلة الأمريكية

تحطمت طائرة نجم كرة السلة الأمريكى، "كوبى براينت"، التى تسببت فى وفاة النجم صاحب الـ41 عامًا، بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين، بعد تحطمها فى مدينة كالاباساس، صباح اليوم.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

ولد أسطورة كرة السلة الأمريكي في 23 أغسطس/آب من عام 1978، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 1996 مع لوس أنجلوس ليكرز، وهو الفريق الذي تألق بصفوفه وصنع التاريخ معه.

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وبلغ براينت من العمر 18 عاما وشهرين عندما خاض أول مباراة له في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة في أمريكا (NBA) ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة في هذه البطولة عبر التاريخ.

وتوج براينت مع ليكرز بخمس بطولات في 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 ، فضلا عن اختياره في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات 2009 و2010.