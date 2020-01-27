لحظة تقبيل «ممدوح هاشم» نجم منتخب اليد لقدم والدته بعد التتويج فى تونس

في مشهد رائع عقب تتويج الفراعنة ببطولة امم أفريقيا لكرة اليد، للمرة السابعة فى تاريخه, حرص اللاعب "محمد ممدوح هاشم" نجم المنتخب الوطنى لكرة اليد، على تقبيل قدم والدته التى تواجدت في رادس لمؤازرة الفراعنة فى المباراة النهائية أمام تونس. كان المنتخب الوطنى قد انتزع لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، وبطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 من المنتخب التونسى بعدما انتهت المباراة النهائية بنتيجة 27-22 للفراعنة.

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