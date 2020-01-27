رغم الفوز أمام النجم ..«وائل جمعة»: اداء سئ وغير مقنع و "ربيعه" ضايع النهارده

قال "وائل جمعة" نجم الأهلي السابق،تعليقا على فوز الأحمر على النجم الساحلي، بهدف دون رد, : الأهلي لم يقدم مباراة قوية أمام النجم.

وتابع "جمعة" خلال تحليل اللقاء :الاداء اليوم أمام النجم غير مقنع والأهلي كان يميزه بانه يفرض سيطرته وهذا ما لم يحدث بالإضافة لتهديد مرماه في الكثير من الكرات، والاداء سيتحسن بعودة رمضان صبحي

وأختتم "جمعة" تصريحاته قائلا : هناك بعض اللاعبين قدموا اداء أكثر من ممتاز أمثال على معلول واليو ديانجو الحارس محمد الشناوي ,مشيرا الي ان لقاء الهلال سيكون صعبا للغاية ومصيرى للنادى الأهلي

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كان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على النجم الساحلى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام,ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى