شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تونسي يدير لقاء منتخب الكرة النسائية مع المغرب بالتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة الإياب بين منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة والمغرب في التصفيات الأفريقية تحت 20 سنة إلي طاقم تونسي يضم كلا من درصاف القنواطي حكم ساحة وهدي افيين مساعد أول ورحمة علواني مساعد ثان وهادية عمارة حكم رابع، وتراقب المباراة مريم طايل من موريتانيا.

كانت نتيجة مباراة الذهاب التى جمعت منتخب مصر أمام المغرب قد انتهت بفوز المغرب 5 / 3 فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت بالقاهرة.

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وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم فاكسا من نظيره المغربي يفيد بتحديد ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا لإقامة المباراة وحدد الاتحاد المصري يوم 30 يناير موعد لمغادرة مصر والتوجه للمغرب لأداء المباراة .

وتقام تدريبات المنتخب بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة ويضم معسكر المنتخب فرح سمير وإلهام هاني وحبيبة خالد وندي إبراهيم الغريب ومروة طلعت ونادين غازي ونادين الشافعي ودانا ندي وليلي شريف وندي عماد وليلي زاهر وهدي شكري ونادية رمضان وهاجر أحمد وشروق إبراهيم وهنا وجيه وملك تامر وجيداء المستكاوي وملك شوكت وبسمة محمد وندي خالد وإسراء فرج وإيمان حسن ويارا ياسر وأمل ناصر، ويغيب عن صفوف الفريق أميرة محمد ورنا هشام وسيلينا صاروفيم لظروف الدراسة .

ويسعي الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف لعلاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب أمام المغرب وشدد علي اللاعبات بضرورة التركيز جيدًا من أجل عدم تكرارها عقدت الدكتورة سحر عبد الحق جلسة مع اللاعبات طالبتهن خلالها بضرورة التركيز جيدًا في تعليمات الجهاز الفني وتنفيذها وشددت على الجدية والإصرار على الظهور بشكل أفضل في المباراة المقبلة.