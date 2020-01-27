شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يستضيف النصر والترسانة طمعان فى النجوم بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة بدورى القسم الثانى بإقامة 6 مواجهات فى الثانية والنصف عصرا غاية فى القوة والندية، فعلى ملعبه بالسويس يستضيف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 28 نقطة نظيره النصر صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة فى لقاء يسعى فيه أبناء سيراميكا إلى العودة للانتصارات من جديد، بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام الداخلية للابتعاد أكثر وأكثر بالمركز الأول، فى الوقت الذى يسعى فيه أبناء سيد عيد إلى الخروج بأى نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة شبح الهبوط للقسم الثالث.

ويخوض الترسانة المنتشى بفوزه الأخير على منتخب السويس، مواجهة قوية أمام النجوم صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة فى لقاء يبحث فيه الشواكيش أصحاب المركز العاشر برصيد 12 نقطة لخطف الثلاث نقاط بأى طريقة لدخول منطقة الأمان مبكرا، والابتعاد عن منطقة الخطورة، بينما يحاول النجوم استثمار الفوز الأخير على القناة وخطف الثلاث نقاط للاقتراب أكثر من الأندية التى تنافس على الصعود للأضواء.

Advertisements

وعلى استاد هيئة قناة السويس يلتقى القناة صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة نظيره المريخ البورسعيدى صاحب المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط فى ديربى خاص، يحاول فيه أبناء القناة تحقيق الثلاث نقاط للعودة لأجواء المنافسة من جديد، بينما يسعى أحمد العجوز المدير الفنى للمريخ البورسعيدي تحقيق الانتصار الأول مع فريقه للتقدم خطوة فى جدول الترتيب.

وعلى استاد بتروسبورت يستضيف بتروجت صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة مع الداخلية صاحب المركز الثانى برصيد 20 نقطة فى مواجهة صعبة للطرفين، فأصحاب الأرض نجحوا فى تحقيق أغلى ثلاث نقاط الأسبوع الماضى خارج ملعبهم على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء، بينما يحاول هشام زكريا المدير الفنى للفريق الشرطى من خطف نقاط المباراة للضغط أكثر والاقتراب خطوة من سيراميكا كليوباترا.

فى الوقت نفسه يستضيف الزرقا صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط مع جمهورية شبين صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة فى لقاء الجريحين، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب، وتختتم مباريات الجولة بلقاء كوكاكولا صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة مع منتخب السويس صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة.