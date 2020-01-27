شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يغادر القاهرة اليوم بعد مواجهة الاهلي بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة فريق النجم الساحلى التونسى القاهرة فى الثامنة والنصف صباح اليوم الاثنين، عقب مواجهة الأهلى أمس فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة النجم للقاهرة عصر الخميس الماضى وتدربت مرتين يومى الخميس والجمعة بملعبى بتروسبورت والسلام قبل خوض لقاء الأهلى أمس، وشهدت قائمة النجم غياب الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب الأهلى السابق وماهر الحناشى وياسين الشيخاوى للإصابة، كما تواجد فى قائمة الفريق مكرم البديري، حارس الفريق رغم الإيقاف، بعد الطرد الذى حصل عليه فى مباراة الهلال السودانى الأخيرة.

وجاءت قائمة النجم الساحلى كالتالي:

حراسة المرمي: أشرف كرير ومكرم البديري.

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خط الدفاع: صدام بن عزيزة وجدى كشريدة وبهاء الدين السلامى وعليه البريقى وزياد بوغطاس وعمر كوناطي.

خط الوسط: عمار الجمل وفراس بالعربى ومرتضى بن وناس وأمين بن عمر ومالك بعيو ومحمد المثنانى وسليم بوخنشوش وحمزة لحمر وإيهاب المساكني.

خط الهجوم: كريم العريبى وحازم حاج حسن.

وحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الرابعة من عصر الخميس المقبل للسفر إلى السودان، استعدادا لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل، فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلى المدير الإداري، بعثة الأهلى إلى السودان فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل، لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق والانتقالات والتدريب والتأمين الخاص بالبعثة، وغيرها من الأمور التنظيمية.