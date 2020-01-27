شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب اليد تعود إلى القاهرة عصرا بعد التتويج بأمم أفريقيا والتأهل إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى القاهرة فى الثالثة والنصف عصر اليوم الإثنين بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا على حساب تونس صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 27 / 23 وحجز تذكرة الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020 وفقًا لتأكيدات مؤمن صفا رئيس بعثة المنتخب.

وتسيطر على بعثة منتخب كرة اليد فى تونس فرحة عارمة بعد حصد لقب أفريقيا وخطف تذكرة طوكيو والابتعاد عن المشاركة فى ملحق التصفيات.

انتهى الشوط الأول بتقدم مصر على تونس بنتيجة فى لقاء شهد تفوق الفراعنة فى مواجهة صعبة خاصة أنها على أرض الخصم ووسط جماهيره، بهذه النتيجة نجح الفراعنة فى حصد النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

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وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

أقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.