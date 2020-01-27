تصريحات الأحد|أول تصريح من فايلر عن استبعاد أفشة.. والنحاس يتحدث عن مشاركة حفني الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 26 يناير 2020.

جاريدو: لست راض عن النتيجة.. وهناك أمور إيجابية رغم الخسارة

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن مواجهة الأهلي كانت صعبة ومعقدة أمام منافس صعب للغاية.

أول تصريح من فايلر عن استبعاد أفشة وإصابة الشناوي

صرح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأنه لا يحب الكشف عن سبب استبعاد أي لاعب، وأوضح أن تشخيص إصابة حارس المرمى محمد الشناوي لم يُحدد بعد، وذلك بعدما سقط في الدقائق الأخيرة من مواجهة النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.

الشحات: مواجهة الهلال من أجل الصدارة وليس للتأهل فقط

قال حسين الشحات جناح النادي الأهلي، إن فريقه سعى من أجل تسجيل العديد من الأهداف، خلال المواجهة التي أقيمت مساء الأحد، بالجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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وائل جمعة: 3 لاعبين صنعوا الفارق أمام النجم.. ولاعب سيساهم في تحسن الأداء

أكد وائل جمعة، اللاعب السابق للأهلي ومنتخب مصر، انه الفريق الأحمر لم يقدم مباراة رائعة على مستوى الأداء أمام النجم الساحلي رغم تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

النحاس يتحدث عن مشاركة حفني الأولى مع المقاولون العرب

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن مواجهة فريقه أمام طنطا كانت صعبة، وتمكن من حسمها في الفوز بثنائية في الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري.

مدرب الأهلي يكشف موقف رمضان صبحي من مواجهة الهلال السوداني

كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالنادي الأهلي، موقف رمضان صبحي جناح الفريق من مواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

عبد الحفيظ يتحدث عن المباراة الأهم في مشوار الأهلي الأفريقي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة فريقه أمام النجم الساحلي كانت صعبة، لكن استطاع حسمها في النهاية لصالحه وحصد الـ 3 نقاط.