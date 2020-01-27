مدرب الأهلي يكشف موقف رمضان صبحي من مواجهة الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالنادي الأهلي، موقف رمضان صبحي جناح الفريق من مواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا. وسيلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في ختام دور المجموعات يوم السبت القادم، في مواجهة تلعب بمدينة أم درمان. Advertisements وقال قمصان في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن صبحي لن يتمكن من اللحاق بمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا. وأضاف، أن صبحي ما زال في حاجة لمزيد من الوقت من أجل العودة للمشاركة في مباريات الأهلي، ولذلك من الصبح تواجده مع الأهلي أمام الهلال. وأتم تصريحاته:" لحاق رمضان صبحي بمواجهة الهلال ستكون صعبة، اللاعب يحتاج لمزيد من الوقت للتعافي".

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