ريال مدريد يقبل هدية فالنسيا وينفرد بصدارة الليجا

استغل ريال مدريد هدية فالنسيا على أكمل وجه وانفرد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه بلد الوليد 1-صفر الأحد في ختام المرحلة الحادية والعشرين.



وواصل ريال مدريد صحوته بعد ثلاث تعادلات متتالية وحقق مثلها انتصارات رافعا رصيده الى 46 نقطة منفردا بفارق ثلاث نقاط بالصدارة التي كان يتقاسمها مع غريمه التقليدي برشلونة الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم والأولى بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين بسقوطه امام مضيفه فالنسيا صفر-2 السبت.



وهي المرة الاولى التي يتصدر فيها ريال مدريد الترتيب منذ المرحلة الثامنة وفوزه على غرناطة 4-2 في 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبالتالي سيدخل الدربي امام جاره اتلتيكو مدريد السبت المقبل بمعنويات عالية خصوصا وان الفارق بينهما 10 نقاط.



ويدين ريال مدريد بفوزه الى مدافعه ناتشو فرنانديز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 78 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من الألماني طوني كروس.



وافتتح ريال مدريد التسجيل مبكرا عبر لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 12 لكن الحكم الغاه بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر".



وفي مباراة أخرى عزز ريال سوسييداد موقعه في المركز السادس بفوزه الكبير على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السويدي ألكسندر إسحاق (46) وفران غاميز (58 خطأ في مرمى فريقه) وكريستيان بورتوغيس مانتسانيرا "بورتو" (81).



وعاد ريال سوسييداد الى سكة انتصارات بعد خسارتين متتاليتين امام ضيفه فياريال 1-2 ومضيفه ريال بيتيس صفر-3، فرفع رصيده الى 34 نقطة بفارق الاهداف امام فالنسيا الفائز على برشلونة المتصدر 2-صفر السبت، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.



فيما تعادل سلتا فيغو مع إيبار سلبا أيضا.



المصدر: فرانس برس