رياضة | السعودية تحت 23.. إستقبال خاص بالأبطال بعد التأهل للأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تحت 23.. إستقبال خاص بالأبطال بعد التأهل للأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الهيئة العامة للرياضة إقامة إحتفال خاص لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا والذي تمكن من الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الصيف الجاري 2020 .

ومن المنتظر أن يقام الحفل اليوم الاثنين في الصالة الخضراء التي تقع في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي حيث من المقرر أن يصل منتخب السعودية تحت 23 عامًا إلى الرياض في الساعات الأولى اليوم .

وإحتل الفريق العربي وصافة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا عقب الخسارة التي تعرض لها من كوريا الجنوبية الأحد بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية بالوقت القاتل .

Advertisements

وضمن المنتخب السعودي مقعد في أولمبياد طوكيو بعد وصوله إلى المباراة النهائية ليحجز بطاقة العبور رفقة حامل اللقب المنتخب الكوري.

فيما سيكون المنتخب الإسترالي الحاصل على برونزية كأس آسيا تحت 23 عامًا ثالث المنتخبات المشاركة في المحفل العالمي ليكونا بجانب مصر والكاميرون وغانا المترشحين عن القارة الافريقية .

وستكون الأشهر الخمسة المتبقية قبل إنطلاق المنافسات فرصة مناسبة للفريق من أجل الإستعداد وخوض المباريات الودية تمهيدًا لإنطلاقها .