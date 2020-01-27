رياضة | أهلي جدة يتعاقد مع طلال العبسي ويوجه ضربة موجعة للاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يتعاقد مع طلال العبسي ويوجه ضربة موجعة للاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي من الحصول على خدمات الدولي طلال العبسي قادمًا من صفوف فريق نادي التعاون لمدة ثلاثة سنوات قادمة إعتبارًا من الموسم المقبل .

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أكد النادي الأهلي حصوله على توقيع اللاعب وجاء في التغريدة " طلال العبسي أهلاوي " .

وقام عشاق النادي العريق بالترحيب به والتأكيد على أن قراره بالإنضمام إلى الفريق كان القرار الصائب خاصةً أن الاهلي تفوق على الجار نادي إتحاد جدة الذي إرتبط بقوة بالحصول على خدمات اللاعب .

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وتحاول إدارة النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة في إقناع نادي التعاون بالحصول على قيمة الأشهر التي تتبقى من الموسم الجاري من أجل الإستفادة وضم اللاعب في شتاء العام الجاري 2020 .

وكان العبسي صاحب الستة وعشرين عامًا قد خاض مع فريق نادي التعاون الموسم الجاري أربعة عشر مباراة بواقع 1134 دقيقة كاملة نجح خلالهم في تسجيل هدفين .

ويعتبر اللاعب من أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق " السكري " كما أنه من العناصر الجديدة في المنظومة الدفاعية للمنتخب الوطني السعودي .