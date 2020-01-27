رياضة | بنزيما يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما من تجديد عقده مع ريال مدريد في الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت التقارير أن بنزيما يعتبر واحدًا من أهم النجوم في كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق على الرغم من كل الانتقادات التي تلقاها في السنوات الماضية.



وأكدت التقارير الصحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضمان استمرار النجم الفرنسي لأطول فترة ممكنة في ريال مدريد وسيكون هذا التجديد بمثابة عقد مدى الحياة لبنزيما في السانتياجو برنابيو حتى يُقرر الاعتزال.

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وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن ريال مدريد يقترب من الإعلان الرسمي عن تجديد عقد الفرنسي نجم الفريق كريم بنزيما مع الملكي حتى عام 2022.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع بنزيما من أجل تجديد عقده حتى 2022 علماً بأن عقده الحالي ينتهي في 2021.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد بنزيما سيكون في نهاية الموسم الحالي وذلك في ظل تركيز الفريق على منافسات هذا الموسم.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كريم بنزيما يلعب في ريال مدريد منذ عام 2009 قادماً من ليون وخاض مع الميرينجي 488 مباراة في جميع المسابقات وسجل 238 هدفاً وصنع 131 هدف.