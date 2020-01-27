رياضة | مورينو يعرقل إنتقال بن يدر لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينو يعرقل إنتقال بن يدر لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم المدير الفني الإسباني روبيرت مورينو المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، نادي برشلونة الإسباني، في ظل مساعي النادي الكتالوني في التوقيع مع مهاجم جديد في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.



ووضع مورينو شرطاً تعجيزياً من أجل التخلي عن نجم هجوم الفريق وسام بن يدر، والذي يعد من أبرز المطلوبين في برشلونة خلال الوقت الحالي.

وطلب مورينو مبلغ 200 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات بن يدر، وهو ما يعد مبلغاً خرافياً يهدد بفشل الصفقة.

وقال مورينو لشبكة "كانال بلس" الفرنسية: "لا أعلم حقيقة المفاوضات مع بن يدر، يمكننا التفكير في هذا الأمر إذا تلقينا مبلغ 200 مليون يورو". Advertisements

وأضاف: "مبلغ 80 مليون يورو يعد قليلاً للغاية، هو بعيد عن طموحاتنا، لا يمكن التفكير في الأمر مطلقاً".

وتألق بن يدر في موسمه الأول مع نادي الإمارة الفرنسية، بعد أن إنتقل إليه مطلع هذا الموسم قادماً من صفوف إشبيلية الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بشكل عاجل للتوقيع مع مهاجم جديد قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية، لاسيما بعد إصابة النجم الأوروجواياني لويس سواريز وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري.