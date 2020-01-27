رياضة | ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان ويرفض رحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان ويرفض رحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





عرقل نادي ريال مدريد الإسباني مساعي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي ريال مدريد يرفض رحيل مهاجمه الصربي الدولي لوكا يوفيتش نحو الفريق الباريسي في الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقاً لشبكة le10sports، فإن المديرالفني الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان يرفض بشدة التخلي عن خدمات يوفيتش، مؤكداً إستمراراه بقميص الريال حتى إشعار آخر. Advertisements

وبالرغم من معاناة يوفيتش في الحصول على دقائق لعب مع الميرنجي، إلا أن زيدان وجه صدمة للنادي العاصمي بأن اللاعب غير متاح للإنتقال في الوقت الحالي.

ويريد باريس سان جيرمان التوقيع مع مهاجم جديد، لتعويض الرحيل المتوقع للنجم الأوروجواياني الدولي إيدنسون كافاني، المنتظر إنتقاله لأتليتيكو مدريد أو مانشستر يونايتد في يناير الجاري.

وإنضم يوفيتش لريال مدريد في مطلع هذا الموسم قادماً من إنتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة ناهزت 62 مليون يورو، لكنه قدم مردوداً مثيراً للجدل، بتسجيله هدفاً واحداً خلال 19 مباراة له مع الفريق.