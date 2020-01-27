رياضة | برشلونة يستعيد خدمات ديمبلي قبل مواجهة ليجانيس



استعاد نادي برشلونة الإسباني خدمات الفرنسى عثمان ديمبلى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد تعافيه من الإصابة، قبل مواجهة ليجانيس.

وقد ظهر ديمبلي في مران نادى برشلونة، أمس الأحد، بعد أن غاب خلال الفترة الأخيرة بسبب معاناته من الإصابة.

وكان ديمبلي يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيمن والتي تعرض لها خلال مواجهة بروسيا دورتموند الألمانى، في شهر نوفمبر الماضي 2019 ضمن منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.