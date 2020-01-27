رياضة | نيمار يفسر سر إحتفاله الحزين ضد ليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يفسر سر إحتفاله الحزين ضد ليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسر نيمار جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأسباب التي جعلته يظهر حزينًا في إحتفاله بتسجيل الهدفين أثناء مباراة ليل لحساب مباريات الدوري .

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات صحفية أنه كان حريص للغاية على تكريم أسطورة كرة السلة كوبي براينت الذي غادر عالمنا مساء الأحد في حادث تحطم طائرته الهليكوبتر .

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وقال نيمار لشبكة كانال بلس الفرنسية " فور ذهابي لمتابعة الرسائل التي تناقلت نبأ وفاة براينت بين شوطي المباراة رأيت الجميع حزين على رحيل أسطورة كرة السلة .

وأضاف " أعرف كوبي براينت معرفة شخصية وإحتفلت بالهدفين بتلك الطريقة تكريمًا له ولإنجازاته التي قام بها خلال السنوات التي مثل فيها فريق نادي ليكرز .

وأنهى " وفاة براينت خسارة كبيرة للرياضة جميعًا وفيما يخص تألقه ضد ليل أكد أنه سعيد للغاية بمساعده فريقه على الفوز ودائمًا ما أسعى إلى أن أكون في كامل تركيزي وأشعر أنني في أفضل حالاتي .