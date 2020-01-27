رياضة | أرسنال ضد بورنموث: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال ضد بورنموث: التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق أرسنال أمام نظيره بورنموث، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وتقام مباراة أرسنال ضد بورنموث على أرضية ملعب فيتاليتي.

وكان أرسنال قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على ليدز يونايتد بهدف نظيف، بينما صعد بورنموث بعد تخطي عقبة لوتن تاون برباعية نظيفة.

موعد مباراة أرسنال وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي تقام مباراة أرسنال وبورنموث في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي Advertisements تذاع مباراة أرسنال وبورنموث عبر قناة bein sport hd2، بتعليق عامر الخوذيري.