رياضة | حمدي فتحي يكشف موعد عودته للملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يكشف موعد عودته للملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودته للملاعب بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية :"عودتي للملاعب ستكون في مايو المقبل إن شاء الله".

وأضاف :"الأهلي يفوز بأي أحد يكون متواجد ببطولة الدوري، من فترة الاعداد كان كل تفكيرنا أن لا يحدث مثل الموسم الماضي في الدوري وبذل أقصى ما لدينا".

وتابع :"دوري هذا الموسم لا يزال طويلًا وهناك منافسين الزمالك وبيراميدز وان شاء الله الدوري يكون لصالحنا".

وأتم حديثه :"أحب فابينيو في ليفربول، أتمنى أن أكون مثل محمد صلاح وأكون متواجد في أحد الاندية الكبيرة بأوروبا".

