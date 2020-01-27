رياضة | حمدي فتحي: الأهلي سيلعب للفوز على الهلال وهدفنا لقب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي: الأهلي سيلعب للفوز على الهلال وهدفنا لقب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر سيلعب للفوز في مباراته المقبلة أمام الهلال السوداني والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي داخل وخارج مصر وفي أي مكان في العالم سيلعب على الفوز ولن يقبل بالتعادل أمام الهلال في السودان".

وتابع :"الهلال فريق جيد على ملعبه ولكن نحن الأهلي وإن شاء الله سنحقق عليهم الفوز في ملعبهم".

وزاد :"الأهلي هذا الموسم مختلف ومترابط ولن نخطأ مثل الموسم الماضي وهدفنا تحقيق لقب بطولة إفريقيا".

وأشار :"وجود أكثر من لاعب في المركز الواحد يخلق منافسة تصب في مصلحة الفريق، وكل اللاعبين على قلب رجل واحد من أجل جماهير الأهلي".

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وأوضح :"دائمًا ما يتحدث معي فايلر ومع عمرو السولية بالدهول إلى منطقة الجزاء، حتى الكابتن حسام البدري مدرب منتخب مصر ينصحني بذلك".

وأردف :"أحب أحمد فتحي على المستوى الشخصي، وأنا صغير كنت أتمنى أن أتزوج وأنجب طفلًا وأسميه أحمد".

واستطرد :"الأهلي كان يرغب في ضمي منذ بداية الموسم الماضي وجدد طلبه في يناير 2019".

وأشار :"مفاوضات الأهلي مع إنبي من أجل ضمي لم تستغرق 48 ساعة، وانا أحب الأهلي وأشجعه منذ صغري".

وأكمل :"فايلر مقتنع بي ويتحدث معي كثيرًا، وما يفرق بينه وبين أي مدرب آخر أنه دائمًا يشجع اللاعبين ولديه طموح كبير ومدرب دائمًا يشعرنا حتى لو فزنا بخمسة أهداف أننا لم نقدم الأداء المطلوب".