رياضة | زيدان: الفوز على بلد الوليد هام للغاية وعلينا القتال حتى نهاية الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: الفوز على بلد الوليد هام للغاية وعلينا القتال حتى نهاية الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وأضاف زيدان عقب نهاية المباراة :"إنها ثلاث نقاط مهمة ، نحن سعداء ، لكن وجودنا في صدارة الليجا لا يغير شيئًا ، متبقي الكثير".

وتابع :"لا ارى فريقي بطلًا ، مازال متبقي الكثير ، متبقي 16 مباراة".

وزاد :"الصدارة لا تعني لنا شيء ، يجب أن نقاتل حتى النهاية".

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وواصل :"لقد كانت مباراة معقدة ، مُنافس معقد وصعب، لقد لعبوا كرة القدم بشكل جيد للغاية ، من المهم الفوز".

وأوضح :"في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وكنا أسرع . كان بلد الوليد قويًا جسديًا في الشوط الأول".

وأتم حديثه :"ناتشو هو لاعب نعتمد عليه دائمًا ، هو محترف للغاية ومن ابناء النادي وهو يعرف النادي جيدًا ، أنا سعيد جدًا له".