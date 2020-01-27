رياضة | عاجل.. ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامي قمصان المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن رمضان صبحي جناح الفريق الأيمن لن يتمكن من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة في الجولة القادمة من دوري أبطال أفريقيا ضد الهلال السوداني .

وفي تصريحات متلفزة أدلى بها قمصان أكد أن رمضان صبحي مازال يحتاج المزيد من الوقت للعودة بصورة طبيعية من أجل المشاركة في المباريات .

وواصل " من الصعب أن يشارك رمضان في مباراة الهلال السوداني في الجولة الاخيرة من دوري أبطال أفريقيا خاصةً انه لم يتعافى بصورة كاملة من الإصابة التي لحقت به .

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وأضاف " يعول فايلر على الكثير من اللاعبين من أجل تعويض غياب رمضان صبحي وعدم لحاقه بالمباراة مثل كهربا وأحمد الشيخ ووليد سليمان لحسم بطاقة العبور للدور المقبل متصدرًا للمجموعة .

وأنهى " غياب رمضان يعتبر أزمة كبيرة للنادي الأهلي لكن الجميع قادر على تأديه الدور المطلوب منه بالصورة الأمثل لتحقيق الحلم بالتتويج باللقب .

يُذكر أن الاهلي نجح في الفوز على النجم الساحلي وحسم نقاط المباراة بهدف جونيور أجاي ليتصدر ترتيب مجموعته في دوري الأبطال .