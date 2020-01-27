رياضة | أول تعليق من فايلر بعد الفوز على النجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فايلر بعد الفوز على النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعداء بالفوز كانت أمام خصم كبير وكانت مباراة بدنية كبيرة للغاية".
وأضاف :"كان هناك التحامات بدنية طوال اللقاء، ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول ونجحنا في إحراز هدف، والنجم ظهر بشكل مميز في الشوط الثاني".
وتابع :"الفوز مهم جدا للمنافسة على الصعود للدور الثاني من البطولة".
وعن استبعاد أفشة قال :"جميع اللاعبين مهمين، وعلى حسب كل مباراة نضع التشكيل، سيأتي وقته وسيحصل على فرصة المشاركة".
وزاد :"من الطبيعي أن يكون الأهلي على رأس المجموعة، عملنا على تجنب المفاجآت ولا بد من وجود سياسة التدوير".
وأكمل :"محمد الشناوي يقدم مستوى مميز ويبذل جهدًا كبيرًا ولا نعلم إصابته".
وأتم :"مباراة الهلال هامة للغاية وسنحاول الترتيب لها بشكل احتراف، وغدوا سنبدأ الترتيب لمباراة الهلال".