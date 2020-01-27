شكرا لقرائتكم على درويش يعلن جاهزية ستاد القاهرة لاستضافة مباراة مصر وتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، ان الاستاد جاهز لاستضافة مباراة منتخب مصر امام توجو في شهر مارس المقبل، مشيرا الي ان ارضية المللعب أصبحت مثالية لاستضافة المباريات.

وطلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة مباراة الفراعنة أمام توجو المقرر إقامتها في مارس المقبل في الجولة الثالثة بتصفيات أمّم أفريقيا 2021 باستاد القاهرة، كما طلب حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير لمساندة الفراعنة.

وعن اختلاف لون ارضية ملعب استاذ القاهرة في الفتره الاخيره، قال درويش في تصريحات خاصة، اختلاف اللون كان طبيعي بسبب اختلاف زراعة البذوز الشتوية مع زراعة البذور الصيفية مما ادي الي اختلاف الالوان في ارضية الملعب، مؤكدا أن ارضية الملعب ستصبح علي الطراز العالمي عند انتهاء الزراعة من البذور الصيفية في الصيف المقبل.

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فى السياق ذاته، أبدى حسام البدري سعادته بقرعة تصفيات مونديال 2022 التى أوقعت الفراعنة فى المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا ولكنه رفض الاستهتار والتقليل من المنافسين الذين لا يستهان بهم وقال إنه لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة في خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات مشددًا على أن المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية المتعلقة بمستوى اللاعبين فنيًا وبدنيًا فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات وتحقيق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، مشيرًا إلى أنه أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي وسيعمل بكل جدية وأمانة مع جهازه على تحقيق هذه الرغبة.

مدرب الفراعنة قال إنه يجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية في القوة وتعقد موقف المنتخب فيها، مشيرًا الي أن منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية وأيضًا منتخب ليبيا والذي يمتلك لاعبين محترفين في بعض البدان العربية.