سوبر كورة.. ثانى ضحايا فايلر فى الأهلى يقترب من الرحيل لطلائع الجيش

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل نادى طلائع الجيش إلى اتفاق مع النادى الأهلى على ضم عمار حمدى لاعب وسط الفريق الأحمر على سبيل الإعارة حى نهاية الموسم.

حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

سجل هف الاهلي جونيور أجاي في الدقيقة 31، وبذلك ينجح الاهلي في إصطياد النجم التونسي في رحلة إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الافريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

Advertisements

وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 10 نقاط ويعتلي قمة المجموعة ويتوقف رصدي النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الاهداف عن الهلال السواداي في المركز الثالي ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.