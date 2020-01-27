شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الوثبة السورى ببطولة دبى الدولية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره الوثبة السورى فى رابع مواجهات بطولة دبى الدولية التى تقام بنادى شباب الأهلى وتستمر حتى 1 فبراير المقبل، ويسعى الجهاز الفنى لفريق الاتحاد لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، ليحقق أول فوز منذ انطلاق البطولة، حيث خسر أول مباراة أمام سلا المغربى ثم الرياضى اللبنانى، وسط عدم رضا من الجهاز الفنى لمستوى محترف الفريق.

وتضم القائمة كلاً من إسماعيل أحمد، أحمد عادل دولا، مصطفى عصام، هيثم كمال، رامى إبراهيم، على محمد، مؤمن مبارك، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد الصباغ، أحمد أبو العلا، محمد على، محمد يونس، مارفيل هاريس، ويرأس البعثة خليل القاضى عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفنى أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وعمرو السبخى مدربا عاما، ومحمد سمير وياسر مبارك مدربين، وخالد عبد الفتاح مديرا إداريا، وأحمد بسيونى إداريا، ومحمد كمال طبيب.

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

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وتوقع "مرعى" تحسن أداء الفريق بشكل كبير خلال اللقاءات المقبلة، قائلا: "أتوقع تحسن الأداء بعد دخول اللاعبين فى أجواء البطولة سريعًا، خاصة مع المستوى الفنى الكبير لبطولة دبي، وهو ما لم يعتد عليه لاعبو الفريق خلال البطولة المحلية التى يشارك بها فى مصر".

ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد السكندرى مع فريق الجامعة الأمريكية الإماراتى، فى المباراة قبل الأخيرة من منافسات البطولة.