الاتحاد التونسي: منتخب نسور قرطاج لليد مهدد بالاستبعاد من الأولمبياد

الإثنين 27 يناير 2020

قال معاذ بن زايد، المتحدث باسم الإتحاد التونسي لكرة اليد، إن المنتخب نسور قرطاج مهدّد بتلقي عقوبات كبيرة على إثر الأحداث التي شهدتها مواجهة تونس ومصر في نهائي الكان منذ قليل في رادس، حيث توقفت المباراة لأكثر من 8 دقائق إثر الرمي المتتالي للمقذوفات من جانب الجماهير التونسية الحاضرة في القاعة، بالاضافة إلى اقتحام الميدان من قبل مشجعين اثنين كانا متواجدين في المدرجات.



العقوبات حسب ما ذكر بن زايد فى تصريحات لإذاعة "موازييك" التونسية، قد تصل إلى منع تونس من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وكذلك منع المنتخب التونسي من المشاركة في كأس العالم المقبلة.

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وسوف ينعقد الليلة اجتماع طارئ للجنة التأديب التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة اليد لاتخاذ القرارات اللازمة بعد أحداث النهائي التي شهدتها قاعة رادس.

وتوجه بن زايد بالتهنئة للمنتخب المصري الذي توج باللقب السابع في تاريخه على حساب منتخب تونس بالفوز 27 / 23، كما ضمن الفراعنة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.