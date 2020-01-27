شكرا لقرائتكم خبر عن «تايم سبورتس» تتوقف عن بث برامجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مقدم البرامج، كريم رمزي، عن توقف برامج قناة «تايم سبورتس» مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تمهيدًا لبث قناة أون تايم سبورتس.

وأشار رمزي في حديثه خلال برنامج سوبر تايم في حلقته الأخيرة، إلى أن تايم سبورتس ستستمر في بث جميع الأحداث الرياضية بشكل طبيعي، ولكن بدون برامج.

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وقال رمزي: «ستتوقف برامج تايم سبورتس خلال الفترة المقبلة، ولكن البث الخاص بالقناة سيستمر، فالتوقف سيكون بشكل مؤقت».

وأكمل: «قناة أون سبورت ستبث برامجها من استديوهات تايم سبورتس من أجل تجهيز استديوهات جديدة للانطلاقة قناة أون تايم».

واختتم: «تايم سبورتس ستبث كافة الأحداث الرياضية بشكل طبيعي ولكن بدون برامج، وذلك لحين الانطلاقة الجديدة».

وكانت شركة إعلام المصريين، قد أعلنت في وقت سابق وجود عملية دمج لقناتي تايم سبورتس وأون سبورت لتقدم محتوى جديد في الفترة المقبلة.