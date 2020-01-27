عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوبي براينت.. معجزة كرة السلة في سطور

الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365

في ما يلي نبذة عن نجم لوس أنجلوس ليكرز، كوبي براينت، الذي قتل الأحد في حادث تحطم مروحيته في كالاباساس في مدينة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا.



الأسم: كوبي براينت

تاريخ الولادة: 23 أغسطس 1978

مكان الميلاد: فيلادلفيا (الولايات المتحدة)

الطول: 98ر1 م الوزن: 96 كلج

فريقه: لوس أنجلوس ليكرز (منذ 1996)

سجله:

لقب الدوري الأمريكي 5 مرات اعوام 2000 و2001 و2002 و2009 و2010.

الوصافة مرتين عامي 2004 و 2008

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أفضل لاعب في الدور العادي موسم 2007-2008.

أفضل لاعب في الأدوار النهائية عامي 2009 و 2010

أفضل مسجل في الدوري في موسمي 2005-2006 (بمعدل 4ر35 نقطة في المباراة الواحدة) و2006-2007 (بمعدل 6ر31 نقطة)

خاض مباراة النجوم "أول ستارز" 18 مرة

اختير أفضل لاعب في مباراة النجوم 4 مرات اعوام 2002 و2007 و2009 و 2011

أصغر لاعب في التاريخ خاض مباراة أول ستارز، عام 1998 (18 عاما)

أصغر لاعب في التاريخ تخطى حواجز 20000 و25000 الف و30000 نقطة

اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل أكثر من 30000 نقطة (33643 نقطة) ونجح في أكثر من 6 آلاف تمريرة حاسمة.

صاحب الرقم القياسي في مباراة واحدة: 81 نقطة في سلة تورونتو رابتورز في 22 يناير 2006

الألعاب الأولمبية: اللقب عامي 2008 و2012