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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بثنائية نيمار.. باريس سان جيرمان يواصل إسقاط منافسيه بالدوري الفرنسي
الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
قاد النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، فريقه باريس سان جيرمان، لتخطى عقبة مضيفه ليل، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "بيار موروا"، بختام منافسات الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.
سجل النجم البرازيلى نيمار هدفى باريس سان جيرمان، الأول جاء من تصويبة قوية على يسار حارس ليل، فى الدقيقة 28 من زمن المباراة.
وعاد ليضيف ثانى الأهداف فى الدقيقة 52 من ركلة جزاء سددها بقوة حاول حارس ليل التصدى لها، ولكنها سكنت شباكه، وأهدى النجم البرازيلى الهدف، لروح نجم كرة السلة الأمريكى كوبى براينت، الذى توفى الأحد، بعد تحطم طائرته الخاصة.
بهذه النتيجة عزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 52 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط، عن أقرب ملاحقيه فريق مارسيليا، صاحب المركز الثانى، برصيد 42 نقطة، والذى تعادل سلبيا مع انجيه.
وكان الفريق الباريسي قد تأهل لنهائي كأس الرابطة الفرنسية يوم الخميس الماضى، بعد تخطيه فريق ريمس، بثلاثية نظيفة، ليواجه ليون فى المباراة النهائية، يوم 4 ابريل المقبل.
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