عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نابولي يقهر يوفنتوس بثنائية في الدوري الإيطالي

الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365

سقط يوفنتوس فى فخ الهزيمة أمام مضيفه فريق نابولى، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "سان باولو"، فى ختام منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.



حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المباراة، وسط فرص متبادلة من جانب الفريقين، ولكنهم فشلوا فى هز الشباك.

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فى الشوط الثانى افتتح بيوتر زيلينسكي، هدفي نابولى فى الدقيقة 63 بعد متابعته الكرة التى ارتدت من الحارس تشيزنى، قبل أن يسجل لورينزو انسينى الهدف الثانى، فى الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ونجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الوحيد، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وتعد هزيمة البارتينوبى، الثانية لفريق اليوفى هذا الموسم فى الدوري الإيطالي، بعد خسارته الأولى أمام لاتسيو، بنتيجة 3 - 1، فى الجولة الخامسة عشر.

بتلك النتيجة رفع نابولى، رصيده للنقطة، 27 فى المركز العاشر، بجدول ترتيب الدورى الإيطالى، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند51 نقطة، فى الصدارة، بفارق 3 نقاط عن انتر ميلان.