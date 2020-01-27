شكرا لقرائتكم حمدي فتحى: الفوز على النجم خطوة مفيدة.. ولن نلعب على التعادل فى السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي والمنتخب، إن الفوز الذي حققه الفريق على النجم الساحلي، كان مهما للغاية"، مؤكدا أن الفريق سيلعب في مباراة الهلال السوداني على الفوز من اجل ضمان التأهل كأول المجموعة، ولن يلعب على افتراضبية التعادل".
وتحدث فتحي الذى يغيب عن المشاركة للإصابة في تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، أنه ليس قلق من المنافسة مع المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، قائلا: "المنافسة مع ديانج، لا تقلقني على الاطلاق، الأهم هو مصلحة الأهلي"، مؤكدا أن اللاعب المالي إضافة قوية للفريق الأحمر".
وأضاف فتحي:"بعد عودتي من الاصابة سأبذل اقصى جهدي لي من أجل التواجد في التشكيل الأساسي، موضحا ان المنافسة بين اللاعبين في صالح الفريق"ّ
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