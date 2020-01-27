اخبار الرياضه

ثانى ضحايا فايلر يقترب من الرحيل للطلائع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ثانى ضحايا فايلر يقترب من الرحيل للطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل نادي طلائع الجيش إلى اتفاق  مع النادي الأهلي على ضم عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر على سبيل الإعارة حى نهاية الموسم.

 

ومن المقرر أن يوقع عمار على عقود انضمامه إلى طلائع الجيش خلال الأيام القادمة، بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

Advertisements

 

وخرج عمار حمدي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حيث شارك في 45 دقيقة فقط هذا الموسم، أمام بني سويف في كأس مصر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثانى ضحايا فايلر يقترب من الرحيل للطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا