شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف لماذا غاب "قفشة" عن الأهلي أمام النجم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علامات استفهام عديدة أثيرت حول استبعاد محمد مجدي قفشة نجم النادي الأهلي عن فريقه في مواجهة النجم الساحلي، والتي اقيمت مساء امس الأحد علي ملعب السلام والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف على ملعب "السلام" ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز جونيور إجاي الهدف الأول للأهلي فى شباك النجم الساحلي التونسى، بعد تسديدة صاروخية من لاعب الأهلي فى الدقيقة 32 من عمر المباراة.

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وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حارس المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجايي، مروان محسن.

واكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي ان غياب صانع الألعاب الدولي جاء لمنحه قسط من الراحة بعد ان لاحظ فايلر ان اللاعب يعاني من حالة اجهاد شديدة بسبب توالي المباريات.

واضاف المصدر ان قفشة سيتواجد في رحلة الفريق للسودان قبل مواجهة الهلال السوداني الفاصلة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.