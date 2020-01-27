شكرا لقرائتكم حمدي فتحي: المنافسة في الأهلي بين اللاعبين تصب في صالح الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه لم يقلق بشأن جلوسه احتياطيا في الأهلي رغم تحذيرات عدد كبير له من المقربين منه بشأن المنافسة القوية في الفريق الأحمر، موضحا أنه كان يحلم بتمثيل الأهلي منذ الصغر.

وتحدث فتحي الذى يغيب عن المشاركة للإصابة في تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، عن انتقاله للقلعة الحمراء، بجانب موقف الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "الأهلي داخل وخارج مصر وفي أي مكان في العالم يلعب على الفوز ولن يقبل بالتعادل أمام الهلال في السودان".

وقال نجم الأهلي المصاب أن الهلال فريق جيد على ملعبه ولكن الأهلي إن شاء الله سيفوز عليهم هناك، الفريق هذا الموسم مختلف ومترابط ولن نخطئ مثل الموسم الماضي وهدفنا تحقيق البطولة".

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وتابع فتحي أن وجود أكثر من لاعب في المركز الواحد يخلق منافسة تصب في مصلحة الفريق، وكل اللاعبين على قلب رجل واحد من أجل جماهير الأهلي، قائلا: "انا وعمرو السولية دائمًا ما يتحدث معنا رينيه فايلر عن الدخول إلى منطقة الجزاء وحتى حسام البدري مع المنتخب كان ينصحني بذلك أيضًا".

وأضاف لاعب الأهلي: "الأهلي كان يرغب في ضمي منذ بداية الموسم الماضي وجدد طلبه في يناير 2019، والمفاوضات مع إنبي لم تستغرق 48 ساعة".