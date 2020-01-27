شكرا لقرائتكم حسام عاشور: لايزال بإمكانى حصد 5 بطولات مع الأهلي وتحطيم الرقم القياسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه مازال قادرا على العطاء في ملاعب كرة القدم ولا يفكر في الاعتزال مطالبا من يردد نغمة اعتزاله بأن يتوقف عن هذه الشائعات.

وقال فتحي في تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت: :" لسه قدامي سنتين تلاتة، لسه قادر ألعب وأحقق بطولات، لدي طموحات مشروعة أن أصبح أكثر لاعب في العالم يحقق بطولات بعد وصولي إلى 36 بطولة".

وتابع لاعب الأهلي:"أقدر أحصد 5 بطولات مع الأهلي في الموسمين المقبلين، وتحطيم الرقم القياسي العالمي في البطولات".