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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتصدر فريق الإمارات ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى برصيد 24 نقطة، يليه فريق دبا الحصن وله 21 نقطة ثم دبا الفجيرة وله 17نقطة، والحمرية الرابع وله 16نقطة، والبطائح الخامس برصيد 13نقطة، والعربي السادس وله 12نقطة، ومصفوت السابع وله 12 أيضاً والذيد الثامن برصيد عشر نقاط، والعروبة التاسع بثماني نقاط، ومسافي العاشر وله ثلاث نقاط والتعاون الحادي عشر والأخير بنقطة وحيدة.

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