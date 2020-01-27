شكرا لقرائتكم خبر عن هيربرت بطل «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك» للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللاعب الأسترالي لوكاس هيربرت بلقب النسخة 31 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، أمس، التي أقيمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف بجوائز مالية تبلغ 3.25 مليون دولار أمريكي، وحقق هيربرت اللقب بعد منافسة قوية مع الجنوب إفريقي كريستيان بيزودينهوت، بعدما تعادل اللاعبان في ختام الجولات الأربع برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليلجأ للحفر الإضافية وتفوق الأسترالي في الحفرة الثانية بفارق ضربة واحدة، ليحصد البطل جائزة مالية تبلغ 541.660 ألف دولار.

وقام الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، بتتويج البطل بكأس الدلة العربية الشهيرة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد للمجلس، وعبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وممثلي الجهات المنظمة والراعية للحدث.

وأعرب الأسترالي لوكاس هيربرت، عن سعادته بالفوز باللقب، معتبراً أن دبي هي وجه الخير عليه، ويعد هذا الفوز الأول لهيربرت سواء في هذه البطولة، أو على الإطلاق في مسيرته في الجولة الأوروبية للجولف، وهو ثاني لاعب أسترالي يتوج بلقب بطولة دبي تحديداً بعد مواطنه ريتشارد جرين في عام 1997، مؤكداً أنه قضى وقتاً مميزاً للغاية سيبقى عالقاً في ذاكرته للأبد بالانضمام لقائمة الأساطير الذين سبق لهم الفوز بهذا اللقب العريق.

وفي أبرز أحداث اليوم الأخير للبطولة، دخل السويدي سيباستيان سوديربيرج، سجلات التاريخ، بعدما أصبح أسرع لاعب ينهي جولة في إحدى بطولات الجولة الأوروبية للجولف، بعدما أنهى الجولة الرابعة في زمن قياسي بلغ 97 دقيقة، احتاج خلاله إلى 75 ضربة فقط لإسقاط الكرة في جميع الحفر ال18.

وأشاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بالدور الفاعل الذي قدمته البطولة على مدار تاريخها، ومثمناً نجاحاتها بجميع مناشطها التنظيمية والفنية وحتى الجماهيرية، والتي أكدتها وصولها للنسخة 31، هذا إضافة إلى سعي؛ بل حرص أبرز نجوم اللعبة حول العالم، إلى التواجد في هذا المحفل السنوي، مما يعكس ارتفاع المستوى الفني، وهو ما عكسه الترقب الكبير خلال أيام البطولة لمعرفة بطل النسخة 31؛ حيث إنها تكون شاهدة في أكثر من نسخة على ولادة نجم جديد على الساحة العالمية، ووجه في ختام حديثة الشكر، إلى اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ولكافة اللجان العاملة، وهنأ الفائزين.

فيما أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن البطولة، تعد واجهة بارزة في روزنامة الأحداث والفعاليات السنوية الحافلة بالبطولات العالمية في دبي، والتي يسعى مجلس دبي الرياضي لدعمها، وما يميز هذه البطولة تحديداً قدرتها في كل عام على المزج بين عراقتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن مع قدرتها على مواكبة التطور وتقديم كل ما هو جديد على صعيد المنافسات الرياضية والخدمات المقدمة للجماهير.

واعتبر حارب، أن التنافس القوي في هذه النسخة واستمرار عدم معرفة هوية البطل حتى اللحظات الأخيرة، إنما يؤكد المستوى الفني المرتفع بمشاركة هذه النخبة من اللاعبين العالمين، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير الذي وجد في قرية البطولة جميع الخدمات، وتحول موقع البطولة إلى أشبه بملتقى اجتماعي ورياضي مميز.