سيف بن زايد: أهل الإمارات يتنافسون على فعل الخير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن شباب الإمارات يتنافسون على فعل الخير، وكتب سموه عبر حسابه في «تويتر» بعدما نشر فيديو عن المزاد الخيري: «بحر الإمارات لا ينضب بإذن الله وأهلها يعرفون قيمة النعمة التي أكرمهم بها الخالق، عز وجل، وشباب الإمارات يتنافسون على فعل الخير.. الله يحفظكم ويزيدكم من فضله».

كما أثنى سموه على سيف بن حمد الدرويش الذي اشترى سمكة الكنعد في المزاد، وكتب: «سيف بن حمد الدرويش.. الله يجعله في ميزان حسناتك وأسرتك الكريمة».

وكانت الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل التي أقيمت برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، نجاحاً مبهراً من خلال الأرقام القياسية التي سجلها المزاد الخيري الذي أقيم في نهاية المسابقة، وسجل المزاد الذي أقيم على حصيلة الأسماك المشاركة في البطولة بيع أغلى سمكة كنعد بمبلغ وقدره 200 ألف درهم، وسجل المزاد في المجموع 592 ألف درهم ذهبت لدعم الأعمال الخيرية للهلال الأحمر.

وحقق المراكز الأولى بالبطولة المدعومة من فريق الطيار، ضمن المنافسة في فئة الكنعد، حمدان عبدالله العبيدلي بوزن وقدره 30,85 كيلو جرام، وثانياً راشد القبيسي بوزن وقدره 29,33 كيلو، وثالثاً طارق المنصوري ب29,11 كيلو، في حين حل في المركز الأول في فئة السكل محمد عبد الله المرزوقي بوزن وقدره 29,40 كيلوجرام، وثانياً أحمد هلال الظاهري بوزن وقدره 25,17 كيلوجرام، وثالثاً بدر صديق الخاجة بوزن وقدره 24,36 كيلوجرام.

وكرم الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام النادي وهزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار.

وشهد ختام المنافسة إقامة مزاد خيري على الأسماك المشاركة في المسابقة، حيث سجل المزاد أرقاماً قياسية وعالية تجاوزت المزاد الماضي، وذلك ببيع 15 سمكة كنعد وسكل على مراحل ليكون المبلغ الأعلى من نصيب سمكة الكنعد لصاحب المركز الأول والتي بيعت إلى سيف حمد جاسم الدرويش ب200 ألف درهم كي تحطم الرقم السابق، والذي تم تسجيله في المزاد الماضي وهو 125 ألف درهم إماراتي، بينما بلغ مجموع المزاد 592 ألف درهم توجهت جميعها نحو دعم أنشطة الهلال الأحمر الخيرية ومبادرات كسوة يتيم وشتائهم أدفأ.

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية جميع الفائزين، وبارك لكل من صعد على منصة التتويج والعشرة الأوائل في كل فئة، وأكد أن تفوق المسابقة والمزاد الخيري هو تسابق الجميع من أجل دعم الخير والمساهمة في الأعمال التي تعزز العطاء من أجل الإنسانية وقال: «بكل تأكيد هذا المزاد الذي قمنا بإعداده في ختام المسابقة لن يكون آخر تجربة وسنقوم بإعداد مزاد آخر في الجولة الثالثة والختامية».

وأكد هزاع محمد بن ربيع المهيري، مؤسس فريق الطيار أن المزاد الذي رافق الجولة الثانية من المنافسة هو حدث تاريخي لا سيما ببيع السمكة الأغلى في فئة الكنعد، وقال: «الحدث وصلت أصدائه إلى العالمية، خاصة وأننا حققنا أكثر من هدف عبر هذا المزاد، والأهم هو أنه كان قناة لإيصال الدعم والخير للمحتاجين والفقراء».

أما سيف حمد جاسم الدرويش الذي اشترى أغلى سمكة كنعد في العالم ب200 ألف درهم، فأكد أن الهدف الرئيسي من حضوره المزاد هو دعم الخير والإنسانية وأيضاً تقديم وتوفير عطاء أفضل للأسر والمحتاجين الذين يدعمهم الهلال الأحمر، وقال سيف: «سمعت عن إقامة المزاد منذ أيام وقررت أن أحضر بنفسي كي أساهم في دعم الخير، نشكر القائمين على البطولة والمزاد حيث إن ما قاموا به عمل رائع وجميل جداً في دعم الخير».