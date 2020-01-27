شباب الأهلي.. بطل استثنائي لنصف الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

سجل أحمد خليل مهاجم فريق شباب الأهلي هدفاً قاتلاً من ركلة جزاء منح «الفرسان» الفوز الثمين على الشارقة 3-2، ليتربع على صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه.

وأنهى شباب الأهلي دور الذهاب، أو نصف الدوري بطريقة استثنائية، فهو فاز على وصيفه الشارقة، ووسع الفارق مع ثلاثة فرق من مطارديه في الوصافة (الشارقة والعين والجزيرة تملك 24 نقطة لكل منها) إلى 8 نقاط، وهو بالمناسبة أكبر فارق في عصر الاحتراف بين بطل الشتاء (دور الذهاب) ووصيفه، وهذا يؤكد قيمة ما يقدمه «الفرسان» هذا الموسم.

وكان أحمد خليل «عريس» القمة الكبيرة، حين شارك كلاعب بديل، ليتمكن من تسجيل ثنائية من نقطة الجزاء، حول الأولى إلى تعادل 2-2، قبل أن يمنح من خلال الثانية الانتصار الغالي، وليؤكد أنه اللاعب «الفولاذي» الذي لا يتأثر بضغوط الميدان ولا حتى بحساسية المجريات رغم صعوبتها، وإن وجه رسالة من خلال هذه الثنائية بطريقة احتفاله إلى من يعنيهم الأمر بأنني أنا «أحمد خليل».

وكان الهدف الثالث الذي انتهى به اللقاء الكبير، ومباريات الدور الأول لموسم 2019-2020 تاريخياً، ذلك أنه حمل الرقم 6000 في تاريخ مسابقة دوري الخليج العربي منذ بداية عصر الاحتراف موسم 2008-2009.

وكانت المواسم ال 11 السابقة قد شهدت تسجيل 5725 هدفاً، لتشهد مرحلة الذهاب للموسم الحالي تسجيل 275 هدفاً، ليصل عدد الأهداف إلى 6000 هدف في 1843 مباراة.

وكان سقوط الشارقة البطل أمام شباب الأهلي تكملة لرحلة الإخفاق التي يمر بها «الملك» في الجولات الأخيرة، بعدما أضاع طريق الانتصارات، ليمنى بالخسارة الثالثة توالياً.

ولعل المفاجأة الكبرى التي تمثلت في مباريات مرحلة الذهاب، كانت في نجاح فريق الظفرة «المفاجأة السعيدة» في الوصول إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، مستفيداً من سلسلة النتائج الإيجابية التي حصدها في الجولات السابقة، بفوزه على العين والشارقة وحتا وأخيراً على الفجيرة، ليصبح على مشارف اقتحام دائرة الأربعة الكبار.

العين والوصل

وفي مباراة أخرى في الجولة ال13 نجح العين تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي إيمانويل بيدرو في تحقيق فوزه الأول في عام 2020 بعدما دك مرمى خورفكان بثلاثية حملت توقيع النجم التوغولي لابا كودجو. وأكد لابا أنه ماكينة أهداف، وأنه «مستر هاتريك» الجديد في دوري الخليج العربي، بعدما كان قد سجل سوبر هاتريك في شباك الفجيرة، ليتمكن من اعتلاء قمة ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفاً وبمعدل هدف في كل جولة.

وفشل الجزيرة في تكرار مشهد الموسم الماضي، حين زار ملعب راشد بن سعيد وحقق فوزاً كبيراً بالخمسة على البرتقالي، ليقع هذه المرة في فخ التعادل الإيجابي، وليخسر نقطتين في رحلة البحث عن مطاردة أهل القمة.

وبات الجزيرة لغزاً هذا الموسم، من خلال تواضع النتائج وعدم التميز على مستوى النتائج والأداء رغم الأسماء اللامعة التي تزخر بها تشكيلته.

وتحول بني ياس إلى حجر عثرة للفرق الكبيرة في رحلتها هذا الموسم نحو الاقتراب من الصدارة، بعدما نجح في عرقلة فريق النصر السعيد بنيل لقب كأس الخليج العربي.

وسجل البرازيلي لويز أنطونيو الهدف رقم 50 للفريق «السماوي» في مرمى النصر، كما منح فريقه الفوز الأول خارج أرضه هذا الموسم، خلال 7 مباريات لعبها، مني بالخسارة في 4 منها خارج الشامخة، مقابل التعادل مرتين والفوز مرة واحدة على حساب العميد الذي لا يزال يعيش في «نشوة» الفوز بكأس الخليج العربي.

وضرب الوصل سرباً من العصافير بحجر واحد بفوزه على ضيفه اتحاد كلباء، حين حقق «الإمبراطور» فوزه الثالث على التوالي في المسابقة هذا الموسم، لينجح في تحقيق قفزة إيجابية في جدول الترتيب بالوصول إلى حاجز 21 نقطة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها الفريق الأصفر 3 انتصارات متوالية، كما تفوق على المنافس الذي لم يعرف حلاوة الانتصار عليه في آخر 3 مواجهات، كما تمكن من خوض 90 دقيقة دون أن تهتز بها شباك الفريق للمرة الثانية هذا الموسم، بعد الأولى في المرحلة الأولى أمام النصر حين انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وتقمص ليما دور صانع اللعب، حين مرر كرتين حاسمتين، سجل الأولى منهما ويلتون سواريز الهدف الأول والسابع له هذا الموسم، قبل أن يضيف علي صالح الهدف الثاني بكرة رأسية ليضع بصمته التهديفية الأولى هذا الموسم. ونجح الوصل في تعزيز رصيده من النقاط، والوصول على النقطة 21، ليرفع رصيده في تاريخ مشاركته في عالم المحترفين إلى 400 نقطة، وليكون سادس فريق يصل إلى حاجز ال 400 نقطة.

الوسط والقاع

وتسببت خسارة اتحاد كلباء أمام الوصل في إشعال نيران الغضب من مسؤولي ومدرب الفريق على قرارات الحكام وتقنية «الفار»، بعدما جاءت تلك الخسارة لتسهم في تجمد رصيد الفريق عند 13 نقطة، وليبقى على مشارف دائرة الخطر.

ولم يفلح أي من الرباعي القابع في أسفل جدول الترتيب في نيل أي نقطة، أو تحريك رصيده من النقاط، ليبقى المشهد على ما هو عليه مع نهاية الدور الأول من عمر المسابقة.

ومني خورفكان بخسارة ثلاثية أمام «الزعيم»، ليودع الدور الأول دون أن يعرف حلاوة الفوز، وليحتفظ بأمل الاستمرار في عالم الأضواء مستفيداً من تواضع نتائج الجيران.

ولم تكن رحلة الفجيرة إلى الظفرة غنية أو إيجابية، بل عاد الفريق يجر مرارة الخيبة بالخسارة التاسعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط، وليبقى على بعد نقطتين من حتا وصيف القاع.

ونال الظفرة فوزه الرابع على التوالي حين أسقط ضيفه الفجيرة 3-1 ،لينجح في إنهاء الدور الأول في المركز الخامس برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة والعين والشارقة، وليصبح قريباً من دخول دائرة الأربعة الكبار في أبرز موسم له منذ تأسيسه عام 2000.

وأسهم هذا الفوز في وصول «الفارس» إلى النقطة 300 للفريق في المحترفين، بينما كانت الخسارة رقم 50 للفجيرة في أضواء المحترفين.

وسقط حتا وصيف القاع أمام الوحدة المتجدد بثنائية لتيغالي، ليفشل الفريق في إيقاف مسلسل الهزائم والنتائج السلبية التي مني بها في آخر 6 جولات.

وتوقف عداد حتا عند كسب النقاط منذ التغلب على الفجيرة في الثامن من نوفمبر الماضي، قبل أن يبدأ سلسلة من الهزائم أمام كل من الجزيرة وبني ياس والنصر وعجمان والظفرة والوحدة على التوالي.



25 ثنائية و4 هاتريك و2 سوبر هاتريك



شهدت مباريات مرحلة الذهاب تسجيل 25 ثنائية للاعبين في المباريات ال 91 التي لعبت حتى الآن.

وتميزت المراحل بتسجيل «سوبر هاتريك» مرتين، كانت الأولى للإسباني كوندي مهاجم بني ياس السابق في مرمى الوحدة، والثانية للتوغولي لابا كودجو مهاجم العين في شباك الفجيرة.

وظهر «الهاتريك» 4 مرات في الذهاب، وسجلت عبر علي مبخوت (الجزيرة في مرمى الوصل)، وأحمد خليل (شباب الأهلي في مرمى كلباء)، والبرازيلي فابيو ليما (الوصل في مرمى بني ياس)، والتوغولي لابا كودجو (العين في مرمى خورفكان).

وأصبح أحمد خليل مهاجم فريق شباب الأهلي أول لاعب بديل يسجل هدفين بعد مشاركته من دكة البدلاء، حين سجل ثنائية في مرمى الشارقة من ركلتي جزاء، كما يعتبر أحمد ثالث بديل ينجح في تسجيل هدف لشباب الأهلي بعد دخوله في الشوط الثاني من زمن المباريات. وتمكن رجال المدرب الأرجنتيني رودولفو «البدلاء»، من وضع بصمتهم التهديفية للجولة الثالثة على التوالي، حيث كان الأرجنتيني كارتابيا أول بديل من الفرسان يسجل هدفاً حين شارك في لقاء اتحاد كلباء، قبل أن يعود حارب سهيل ويسجل هدفاً في مرمى العين في المرحلة 12، ثم خليل ثنائية في مرمى الشارقة.

وشهدت الجولات ال 13 الأولى من عمر المسابقة تسجيل البدلاء 21 هدفاً، كانت حصة الأسد منها من نصيب بدلاء الشارقة ب 5 أهداف عن طريق كل من سالم سلطان في مرمى العين، وميلوني في شباك الوصل، ومحمد خلفان في مرمى الفجيرة، ومحمد الشحي في شباك الجزيرة، وعلي الظنحاني في مرمى النصر.

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275 هدفاً



شهدت مسابقة دوري الخليج العربي مع انتهاء مرحلة الذهاب تسجيل 275 هدفاً، كانت حصة اللاعبين الأجانب منها 175 هدفاً مقابل 96 للاعبين الأجانب و4 أهداف للاعبي «الفئات».

وكانت المرحلة الخامسة الأكثر غزارة تهديفياً برصيد 30 هدفاً، بينما كانت المرحلة السابعة الأقل تهديفياً برصيد 12 هدفاً فقط. وكانت نسبة التهديف الأعلى في الشوط الثاني من المباريات، برصيد 153 هدفاً، مقابل 122 هدفاً في الشوط الأول.



من الهدف الأول حتى الـ 6 آلاف



الهدف الأول: البرازيلي دياز (العين-الشارقة).

الهدف 100: المصري حسني عبد ربه (الأهلي- الخليج).

الهدف 1000: الغيني بنغورا (النصر - الشباب).

الهدف 2000: الفرنسي لورنت (الشعب- الأهلي).

الهدف 3000: غرافيتي (الأهلي- عجمان).

الهدف 4000: داوود علي (العين- الشباب).

الهدف 5000: حسين الشحات (العين- عجمان).

الهدف 6000: أحمد خليل (شباب الأهلي- الشارقة).



لابا كودجو هداف الذهاب



واصل التوغولي لابا كودجو مهاجم فريق العين التألق حين سجل هاتريك ليرفع غلته إلى 13 هدفاً مع الوصول إلى ختام مرحلة الذهاب.

وشهدت المرحلة 13 تسجيل 19 هدفاً كان نصيب اللاعبين الأجانب منها 12 هدفاً مقابل 7 أهداف للاعبين المواطنين.

وهنا سجل أبرز الهدافين:

13 هدفاًَ: التوغولي لابا كودجو (العين).

11 هدفاً: الأرجنتيني تيغالي (الوحدة).

9 أهداف: البرازيلي ليما (الوصل).

8 أهداف: التوغولي مالابا (اتحاد كلباء)، وعلي مبخوت (الجزيرة)، وأحمد خليل (شباب الأهلي)، والبرازيلي جواو بيدرو (الظفرة).

7 أهداف: البرازيلي كورونادو ومهاجم الرأس الأخضر ريان منديز (الشارقة) والإسباني كوندي (بني ياس) والبرازيلي ويلتون سواريز (الوصل) والغامبي بو بكر تراولي (عجمان).

6 أهداف: ريكاردو غوميز (الشارقة) والغاني ويليام أوسو (عجمان) والبرازيلي ليوناردو (شباب الأهلي) والبرازيلي رافائيل دي باولا (خورفكان).